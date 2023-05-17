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11:46, 17 мая 2023Спорт

Загитова проведет поединок по фехтованию

Фигуристка Загитова проведет показательный поединок по фехтованию с чемпионкой ОИ Великой

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова проведет показательный поединок по фехтованию в рамках Дня московского спорта. Об этом сообщает «Чемпионат».

Соперницей Загитовой станет двукратная олимпийская чемпионка Софья Великая. Встреча пройдет 1 июля в спорткомплексе «Лужники» и начнется в 14:30 по московскому времени.

В 2022 году фигуристка провела боксерский спарринг с двукратным олимпийским чемпионом Олегом Саитовым. «Единогласным решением победила Алина Загитова, и я ее с этим поздравляю», — поделился впечатлениями боксер.

Загитова приостановила спортивную карьеру в декабре 2019-го. Фигуристка сосредоточилась на работе ведущей в телепередаче «Ледниковый период», а также на выступлениях в ледовых шоу.

Загитова — олимпийская чемпионка и серебряный призер Олимпиады-2018 в Пхенчхане. На ее счету также золото чемпионата мира, Европы и финала Гран-при.

Дарья Коршунова
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