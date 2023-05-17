В Москве и Петербурге за сутки загорелись восемь автомобилей

В Москве сгорели три автомобиля, в Санкт-Петербурге еще пять

В Москве и Санкт-Петербурге массово сгорели автомобили на парковках. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным канала, три автомобиля в столице загорелись на улице Коштоянца — два из них выгорели частично, третий сгорел полностью. По информации источника телеканала, до случившегося близ машин видели двух подозрительных людей. Местные сообщили, что слышали два взрыва.

«Там три или четыре мусорных бака стояли... Они полностью сгорели, даже следов нет», — сообщил очевидец пожара.

В Петербурге автомобили загорелись на платной парковке в Московском районе. Там частично или полностью выгорели пять машин.

Ранее в Санкт-Петербурге на Выборгском шоссе мужчина поджег автомобиль Mercedes Maybach после аварии. Россиянина доставили в больницу с термическими ожогами.