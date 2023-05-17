В Индонезии прокомментировали введение квот для туристов на Бали

«Известия»: власти Индонезии пока не планируют вводить квоты на туристов

Власти Индонезии пока не планируют вводить квоты для туристов. Такой комментарий дал 17 мая в беседе с «Известиями» посол страны в Москве Хосе Антонио Морато Таварес.

По его словам, российских туристов ждут на всех индонезийских курортах, в том числе на Бали. Таварес подчеркнул, что предложение о введении квот на Бали было выдвинуто губернатором провинции Ваяном Костером, однако не нашло поддержку в правительстве страны. Кроме того, даже если инициатива в будущем будет введена, прежде ей предстоит пройти рассмотрение должностными лицами из многих официальных учреждений.

Ранее в мае стало известно, что власти Бали захотели ограничить количество иностранных отдыхающих, в том числе российских, за счет введения квот. Губернатор острова Ваян Костер признался, что одной из причин возможного введения ограничений является плохое поведение отдыхающих на индонезийском курорте.