Неопознанный БПЛА заметили над российским вокзалом на границе с Эстонией

78.ru: неопознанный БПЛА заметили в небе над вокзалом в Ивангороде на границе с Эстонией

Неопознанный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) заметили в небе над железнодорожным вокзалом в Ивангороде Ленинградской области на границе с Эстонией. Об этом сообщает 78.ru.

По сведениям телеканала, парящий дрон заметили сотрудники военной части вечером 16 мая. По их словам, коптер сделал несколько кругов над российским вокзалом.

Беспилотник кружил над вокзалом на высоте до 1000 метров. Позже его снова зафиксировали, но уже на высоте до 500 метров.

Специалисты начали устанавливать другие обстоятельства произошедшего. Иваногород расположен в пограничной зоне. Государственная граница между Россией и Эстонией проходит по реке Нарва.

В Ленобласти с 7 мая ввели запрет на запуск беспилотников. Аналогичное решение приняли и власти Санкт-Петербурга.