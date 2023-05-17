Чернышенко посетит Кубу, где встретится с президентом страны Диас-Канелем

Зампред правительства России Дмитрий Чернышенко с 17 по 19 мая совершит рабочий визит на Кубу, где встретится с президентом страны Мигелем Диас-Канелем, сообщается в Telegram-канале российского правительства.

Чернышенко и министр внешней торговли и иностранных инвестиций Кубы Рикардо Кабрисас проведут 20-е заседание Российско-кубинской межправительственной комиссии, а также примут участие в пленарной сессии Российско-кубинского бизнес-форума.

«Российская делегация посетит металлургический комбинат "Антильяна де Асеро им. Хосе Марти", где пройдет торжественное открытие электросталеплавильного цеха», — сказано в сообщении.

В завершение рабочей поездки российский вице-премьер встретится с Диас-Канелем.

20 апреля в рамках турне по Латинской Америке Кубу посетил глава российского МИД Сергей Лавров. Посол Кубы в России Хулио Антонио Гармендия Пенья назвал символичным визит министра в страну.

