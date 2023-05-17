Конфликт в крымском клубе перед приездом туда бойцов ЧВК «Вагнер» попал на видео

В интернет выложили видео конфликта из крымского клуба перед приездом бойцов ЧВК «Вагнер»

Видеозапись из крымского караоке-клуба, в котором жене участника специальной военной операции (СВО) запретили исполнять гимн России, появилась в интернете. Ролик, снятый до приезда в заведение бойцов ЧВК «Вагнер», опубликовало сообщество «Евпатория Подслушано и Подсмотрено» во «ВКонтакте».

На кадрах видна группа молодых людей, обсуждающих действия женщины, которая возмутилась запретом спеть гимн России. Один из них называет присутствовавшего в заведении мужа россиянки «терпилой» и обещает «дать в рот» участнику спецоперации и его супруге.

«Он стоит, ******, жена его снимает», — выражает недовольство мужчина на видео. Затем один из присутствующих сообщает остальным, что муж россиянки участвует в СВО. «Что такое СВО?!» — отвечает ему собеседник.

Ранее стало известно, что после происшествия в караоке-кафе в заведение приехали бойцы частной военной компании «Вагнер». Они включили в кафе патриотические песни. По данным Telegram-канала «Крымский СМЕРШ», после этого в заведение приехали силовики. Сотрудники ОМОН положили персонал «мордой в пол» и изъяли полтонны алкоголя без документов, уточнил автор канала.

