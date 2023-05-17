На Украине раскритиковали главу разведки страны

Главред портала «Цензор.нет» Бутусов раскритиковал главу ГУР Украины Буданова за пиар

Главный редактор украинского портала «Цензор.нет» Юрий Бутусов раскритиковал руководителя Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны (МО) Украины Кирилла Буданова, так как тот уделяет слишком много времени пиару. Об этом главред написал в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Во время напряженных боевых действий было бы все же лучше, если бы начальник ГУ МО все свое время уделял качественному оперативному планированию и пытался услышать подчиненных, а не очередную съемочную группу», — высказался он.

По словам Бутусова, количество интервью Буданова превышает число публичных комментариев главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного, командующего украинскими Сухопутными войсками Александра Сырского и других военных начальников. Он также отметил, что в данный момент требуется лидерство в успешных тайных операциях, а не в пиаре.

Ранее Буданов в интервью украинскому блогеру Сергею Иванову подтвердил, что разведка республики причастна к подрывам российских медийных лиц. Позднее он назвал свои слова о покушениях на россиян порезанной версией. Как утверждает глава ГУР, его заявление касалось только тех граждан России, которые «являются военными преступниками».