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09:33, 17 мая 2023Мир

Захарова заявила о деградации секретариата ООН после реакции на слова Буданова

Захарова: реакция ООН на слова Буданова является деградацией секретариата организации

Фото: MFA / Globallookpress.com

Реакция ООН на признание руководителя Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилла Буданова в причастности Киева к подрывам россиян является недопустимой и отражает чудовищную деградацию секретариата организации. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, пишет РИА Новости.

Официальный представитель всемирной организации Стефан Дюжаррик заявил, что не видел высказывания Буданова и не может подтвердить достоверность его слов, но ООН, по его словам, выступает против любых террористических актов. «Вопрос в том, что речь идет о недопустимости деградации секретариата ООН, проявления которой мы видим, — и они чудовищны. Я не знаю и не представляю себе человека, который мог бы после подобного смотреть людям в глаза», — прокомментировала Захарова.

По мнению дипломата, так отреагировать на признание Буданова в ООН могли по трем причинам. «Первая — это просто непрофессионализм, так бывает: опыт есть, а профессионализма все меньше и меньше. Вторая — аффилированность и проведение только одной точки зрения. Третье — недоработка всего информационного направления в секретариате ООН», — пояснила она, отметив, что подобное недопустимо.

Ранее Буданов, отвечая на вопрос, сможет ли Киев «достать» российского телеведущего Владимира Соловьева или философа Александра Дугина, заявил, что Украина «достала уже многих, в том числе публичных и медийных личностей».

Также Буданов, комментируя обвинения в причастности украинских спецслужб к убийству журналистки Дарьи Дугиной, сказал, что «мы убивали и будем убивать русских в любой точке мира до полной победы Украины».

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Виктория Кондратьева
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