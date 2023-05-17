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12:25, 17 мая 2023Интернет и СМИ

Google предупредил часть пользователей об удалении их аккаунтов

Google будет удалять учетные записи, которыми не пользовались в течение двух лет

Фото: Christin Hume / Unsplash

Google будет удалять аккаунты пользователей, которыми их владельцы не пользовались в течение как минимум двух лет. Об этом вице-президент компании Рут Кричели предупредила в блоге сервиса.

«Если аккаунт Google не использовался в течение как минимум двух лет или в него не заходили в течение этого срока, мы можем удалить эту учетную запись и ее содержимое — включая контент в рамках Google Workspace (Gmail, Docs, Drive, Meet, Calendar), YouTube и Google Фото», — говорится в сообщении.

Новая мера затронет часть пользователей: речь идет только о личных аккаунтах и не относится к профилям организаций, например, школ или компаний. Уточняется, что хотя нововведение уже вступило в силу, Google приступит к удалению неактивных учетных записей в декабре 2023 года. Кроме того, компания заверила, что перед удалением аккаунта его владелец получит многочисленные уведомления.

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Маргарита Щигарева
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