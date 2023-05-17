Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:48, 17 мая 2023Силовые структуры

В России объявили в розыск украинца Денисова за убийство военкора Татарского

МВД России объявило в розыск Юрия Денисова, причастного к убийству военкора Татарского

Фото: Алексей Душутин / Коммерсантъ

МВД России объявило в розыск гражданина Украины Юрия Денисова, причастного к теракту, в результате которого был убит военный корреспондент Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин). Об этом сообщает РИА Новости.

Разыскиваемого считают сообщником арестованной за убийство военкора Дарьи Треповой. По данным следствия, Денисов занимался подготовкой теракта. Ранее он работал в Службе безопасности Украины (СБУ). По данным ФСБ, в феврале 2023 года Денисов через Латвию приехал в Москву из Киева. По заданию украинских спецслужб он в течение нескольких месяцев собирал информацию о Татарском и поселился в квартире недалеко от него. Через посредника Денисов передал статуэтку со взрывчаткой Треповой.

2 апреля во время творческого вечера в кафе в Петербурге она вручила ее Татарскому. Он принял подарок и поставил на столе рядом с собой. Через несколько минут раздался взрыв. Во время теракта военкор погиб, еще более 40 человек были ранены.

На следующий день Трепову задержали. Сейчас она находится в СИЗО.

Денисов после гибели Татарского вылетел из России в Турцию транзитом через Армению.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Любовь Ширижик
Обсудить
Последние новости
Российского режиссера Вырыпаева объявили в розыск
Раскрыт необычный способ заработка трети россиян
Суд обязал сервис Whoosh выплатить 350 тысяч рублей сбитому самокатчиком ребенку
Промышленный альпинист сорвался с троса на башне делового центра «Москва-Сити»
Медведев поднялся на первое место в чемпионской гонке ATP
Россияне рассказали о своих тратах на игры
В России объявили в розыск украинца Денисова за убийство военкора Татарского
Россиянин передумал лететь в Египет в последний день и пошел под суд
Баста примерил балетки и развеселил фанатов
Экс-президента Франции приговорили к году тюрьмы
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.