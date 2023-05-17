В России объявили в розыск украинца Денисова за убийство военкора Татарского

МВД России объявило в розыск Юрия Денисова, причастного к убийству военкора Татарского

МВД России объявило в розыск гражданина Украины Юрия Денисова, причастного к теракту, в результате которого был убит военный корреспондент Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин). Об этом сообщает РИА Новости.

Разыскиваемого считают сообщником арестованной за убийство военкора Дарьи Треповой. По данным следствия, Денисов занимался подготовкой теракта. Ранее он работал в Службе безопасности Украины (СБУ). По данным ФСБ, в феврале 2023 года Денисов через Латвию приехал в Москву из Киева. По заданию украинских спецслужб он в течение нескольких месяцев собирал информацию о Татарском и поселился в квартире недалеко от него. Через посредника Денисов передал статуэтку со взрывчаткой Треповой.

2 апреля во время творческого вечера в кафе в Петербурге она вручила ее Татарскому. Он принял подарок и поставил на столе рядом с собой. Через несколько минут раздался взрыв. Во время теракта военкор погиб, еще более 40 человек были ранены.

На следующий день Трепову задержали. Сейчас она находится в СИЗО.

Денисов после гибели Татарского вылетел из России в Турцию транзитом через Армению.