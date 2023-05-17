Мозг у современных пород собак оказался большим

Evolution: ученые из Венгрии и Швеции обнаружили у современных собак большой мозг

Ученые из Венгрии и Швеции выявили, что породы собак, которые генетически далеки от их предков, волков, имеют относительно больший объем мозга, чем древние породы, которых вывели тысячи лет назад. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Evolution.

Исследователи изучили полученные с помощью компьютерной томографии изображения черепов 865 особей, охватывающих 159 пород собак и волков. Это позволило реконструировать мозг и определить его точный размер. Оказалось, что волки имеют средний объем мозга 131 кубический сантиметр, что соответствует средней массе тела 31 килограмм. У собак той же весовой категории объем мозга составляет три четверти объема мозга волков, то есть примерно 100 кубических сантиметров.

Это подтверждает, что одомашнивание также привело к уменьшению размера мозга у собак. Однако для современных пород собак, большинство из которых появилось только после промышленной революции, характерно относительное увеличение объема мозга. Вопреки ожиданиям, первоначальная роль пород, средний размер помета и ожидаемая продолжительность жизни не зависели от размера мозга.

Хотя точная причина остается загадкой, ученые полагают, что на это повлияла более сложная социальная среда, урбанизация и адаптация к большему количеству правил, которые устанавливают их хозяева. Это согласуется с результатами предыдущих исследований, показавших, что древние породы, известные своей независимостью, менее внимательны к сигналам человека и меньше лают, что демонстрирует различия в визуальной и акустической коммуникации по сравнению с современными породами.