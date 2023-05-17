Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:51, 17 мая 2023Мир

В Евросоюзе пообещали обучить 20 тысяч украинских солдат

Евросоюз к концу мая подготовит 20 тысяч солдат ВСУ в рамках тренировочной миссии

Фото: Bernat Armangue / AP

Евросоюз к концу мая подготовит 20 тысяч солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) в рамках тренировочной миссии. Об этом сообщил высокопоставленный чиновник в Брюсселе, передает РИА Новости.

«Мы уже достигли первоначальной цели по подготовке 15 тысяч украинских военных, к концу месяца эта цифра составит примерно 20 тысяч, а всего планируется подготовить 30 тысяч украинских военных до конца года», — сказал собеседник агентства, добавив, что конечная цель по подготовке 30 тысяч военнослужащих может быть достигнута и ранее.

15 мая британский премьер-министр Риши Сунак заявил, что Великобритания начнет обучать пилотов ВСУ летом. Политик подчеркнул, что эти мероприятия «идут рука об руку с усилиями Великобритании по сотрудничеству с другими странами в предоставлении ВСУ истребителей F-16».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Глеб Бажуткин
Обсудить
Последние новости
В США прокомментировали состояние ЗРК Patriot после попадания российской ракеты
Экс-возлюбленный Волочковой жестоко избил свою жену
В УНИКСе рассказали о давлении на тренера клуба в Хорватии
Бойцы ЧВК «Вагнер» приблизились к полной зачистке Артемовска
Сменная работа нарушила фертильность у женского пола
Названо самое дешевое направление для отдыха у моря за границей
Парикмахер показал правильный участок на голове для нанесения сухого шампуня
Молдавия откажется от десяти соглашений с СНГ
Возможность роста курса доллара выше 90 рублей оценили
В Евросоюзе пообещали обучить 20 тысяч украинских солдат
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.