В Евросоюзе пообещали обучить 20 тысяч украинских солдат

Евросоюз к концу мая подготовит 20 тысяч солдат ВСУ в рамках тренировочной миссии

Евросоюз к концу мая подготовит 20 тысяч солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) в рамках тренировочной миссии. Об этом сообщил высокопоставленный чиновник в Брюсселе, передает РИА Новости.

«Мы уже достигли первоначальной цели по подготовке 15 тысяч украинских военных, к концу месяца эта цифра составит примерно 20 тысяч, а всего планируется подготовить 30 тысяч украинских военных до конца года», — сказал собеседник агентства, добавив, что конечная цель по подготовке 30 тысяч военнослужащих может быть достигнута и ранее.

15 мая британский премьер-министр Риши Сунак заявил, что Великобритания начнет обучать пилотов ВСУ летом. Политик подчеркнул, что эти мероприятия «идут рука об руку с усилиями Великобритании по сотрудничеству с другими странами в предоставлении ВСУ истребителей F-16».