В Финляндии забор на границе с Россией сравнили с садовым ограждением

Ilta-Sanomat: жители Финляндии сравнили забор на границе с Россией с садовым ограждением

Обозреватель финского издания Ilta-Sanomat Иида Халликайнен рассказала о реакции жителей Финляндии, которые сравнили забор на границе с Россией с садовым ограждением и назвали его «ограждением для детского сада».

Так, профессор Юсси Лайне заявил, что тестовая часть ограждения не соответствует изображениям и чертежам изначального проекта, которые пограничная служба публиковала осенью, и назвал эту идею «какой-то шуткой». «Тестовый участок напоминает забор для детской площадки. Но я не очень-то удивлен», — добавил он.

Кроме того, эксперт назвал стоимость проекта пустой тратой денег налогоплательщиков. Он обратил внимание на то, что самые большие расходы связаны со строительством дорог и проведением прочих работ рядом с забором. При этом не до конца ясна и целесообразность проекта.

27 сентября 2022 года стало известно, что пограничная охрана Финляндии предложила отгородиться забором от России. Предполагается, что будет ограждено 10-20 процентов от границы, общая длина должна составить 1300 километров. Согласно задумке, стена поможет предотвратить незаконное проникновение в Финляндию.