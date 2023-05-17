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13:40, 17 мая 2023Наука и техника

Apple раскрыла детали iOS 17

Apple добавит в новые ОС режимы для людей с ограниченными возможностями

Фото: Farknot Architect / Shutterstock / Fotodom

Компания Apple раскрыла некоторые детали будущих операционных систем iOS 17 и macOS 14. Об этом сообщается на сайте корпорации.

Представители IT-гиганта заявили, что новые версии ОС получат «функции когнитивной доступности», которые позволят людям с ограниченным возможностями более комфортно пользоваться смартфонами и компьютерами. Нововведения будут рассчитаны на людей, имеющих проблемы со слухом, зрением и речью.

Так, при активации упрощенного интерфейса все его элементы — кнопки, иконки и прочие — будут увеличены. В режиме синтеза речи пользователь во время проведения видеозвонков сможет вводить текст, который будет озвучивать программа. Потребители, имеющие риск потери голоса, могут заранее заготовить цифровые дубликаты своего голоса.

Также для людей, которые имеют проблемы со зрением, смартфон сможет зачитывать текст, попадающий в видоискатель камеры. По словам инженеров Apple, опция была реализована с помощью встроенного в iPhone лидара.

«Мы в Apple всегда считали, что лучшая технология — это технология, созданная для всех», — прокомментировал анонс новых функций ОС глава компании Тим Кук.

В конце марта стало известно, что компания Apple с 5 по 9 июня проведет мероприятие WWDC 2023 с анонсом новых операционных систем. Ожидается, что корпорация представит новые версии iPadOS, macOS, watchOS и tvOS.

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Андрей Ставицкий
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