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13:06, 17 мая 2023Силовые структуры

ФСБ задержала в трех регионах пособников террористов

ФСБ задержала четырех пособников «Хайят Тахрир аш-Шам» в Забайкалье, ЯНАО и Дагестане

Фото: Табылды Кадырбеков / Sputnik / РИА Новости

Сотрудники ФСБ провели в трех регионах страны спецоперацию против пособников запрещенной в России международной террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам». Об этом сообщают «Известия».

Четверо подозреваемых задержаны в Забайкалье, Ямало-Ненецком автономном округе и Дагестане. По данным ФСБ, они на регулярной основе переводили денежные переводы на счета боевиков для приобретения вооружения, транспорта, амуниции. Кроме того, пособники террористов занимались пропагандой идей запрещенной организации.

По местам проживания задержанных силовики изъяли средства связи, платежные документы и банковские карты. Против них возбуждены уголовные дела.

11 апреля сообщалось, что в Кировской области и Татарстане ФСБ задержала троих пособников «Хайят Тахрир аш-Шам», которые вербовали мусульман для выезда в Сирию. Они распространяли на территории России террористическую идеологию, проводили конспиративные собрания, а также отправляли деньги на счета боевиков. Во время обысков у них обнаружили и изъяли религиозно-экстремистскую литературу, средства коммуникации, платежные инструменты.

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Любовь Ширижик
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