Россияне рассказали о выросших тратах на выпускной своих детей

Опрос Superjob: расходы россиян на школьные выпускные выросли в полтора раза с 2019 года

Расходы россиян на выпускной девятиклассников и одиннадцатиклассников в среднем составляют 10,5 тысяч рублей и 16,5 тысяч рублей соответственно. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследования портала SuperJob.

В Москве и Санкт-Петербурге средний показатель несколько выше: 12,5 и 11 тысяч рублей для девятых классов, 19 и 18 тысяч рублей для одиннадцатых классов соответственно. Отмечается, что траты на выпускной выросли на 500 рублей по сравнению с прошлым годом, и в полтора-два раза — по сравнению с ценами 2019 года.

Также россияне рассказали об увеличившихся расходах на наряды школьников. В среднем костюм для выпускника девятого класса обходится в 13,5 тысяч рублей, для выпускницы — 13 тысяч рублей. Для одиннадцатиклассников стоимость составляет в среднем 17 тысяч рублей для мальчика, 16,5 тысяч рублей для девочки. В столичном регионе эти показатели на 1000-2000 рублей выше. В Петербурге расходы для выпускников ниже: 10 тысяч для девятого класса и 12,5 тысяч для одиннадцатого. Для выпускниц показатели составляют 16 тысяч и 17,5 тысяч соответственно.

Опрос был проведен с 12 апреля по 15 мая. В нем приняли участие три тысячи родителей выпускников девятых и одиннадцатых классов со всей России.

Ранее российский стилист и телеведущий Влад Лисовец посоветовал надевать на выпускной длинные платья нежных оттенков с декольте и открытой спиной. «Главное — понимать, что это не вечернее мероприятие, а дневное. Днем логичнее выглядят более струящиеся ткани, нежные формы, маленькая сумочка и аккуратные туфли», — заявил эксперт.