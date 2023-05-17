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04:14, 17 мая 2023Россия

Нескольким регионам России пообещали необычно высокую температуру

Вильфанд: температура в Архангельской области и Коми достигнет 23-26 градусов

Фото: Yuri Maltsev / Reuters

В некоторых российских регионах ожидается необычно теплая для мая погода. Об этом предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в разговоре с ТАСС.

Он уточнил, что речь идет о Камчатке, Республиках Коми и Саха (Якутия), Архангельской области, Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах. В частности, в ближайшие три дня в Архангельской области и Коми воздух прогреется до 23-26 градусов, что на 8-10 градусов выше нормы. Научрук Гидрометцентра подчеркнул, что это теплее, чем в Краснодарском крае.

Также Вильфанд спрогнозировал необычайное тепло до 18-22 градусов в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах. Кроме того, в Камчатском крае ожидается 21 градус тепла, в Якутии — до 18-19 градусов выше нуля.

Вместе с тем метеоролог отметил, что в ряде регионов будет наблюдаться противоположная ситуация. В частности, в Башкирии, Пермском крае и Челябинской области ожидаются заморозки до минус 2 градусов, а в Алтайском крае, Омской и Иркутской областях температура воздуха в ближайшие дни опустится до минус 7 градусов.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что экстремальной жары этим летом в России не будет. По его данным, в Центральной России будет в среднем на полтора градуса теплее средних значений.

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Марина Совина
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