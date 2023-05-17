Россиянка заподозрила врачей в незаконном изъятии органов ее умершего мужа

Жительница Нижнего Тагила заподозрила врачей в незаконном изъятии органов умершего мужа

Жительница Нижнего Тагила заподозрила врачей в незаконной трансплантации органов ее умершего мужа. Мужчина скончался в октябре 2018 года, сообщает сетевое издание «Е1.РУ Екатеринбург онлайн».

Данные об изъятии почек и печени супруга россиянка нашла в его медицинских документах. При этом, по словам женщины, ее даже не предупредили о процедуре.

Вдова погибшего рассказала, что в первые часы после госпитализации ее мужу не оказывали «конкретно никакой помощи». При этом мужчину первое время отказывались транспортировать в областную больницу. Когда это все же произошло, было уже поздно, утверждает она. «В итоге они мне сами перезвонили и, как только я ответила, мне сказали: "Примите соболезнования, ваш муж скончался сегодня в два часа ночи"», — пояснила россиянка.

Женщина призналась, что у нее сразу возникли подозрения, что у ее мужа хотят изъять органы. После получения документального подтверждения своей догадки горожанка собирается проверить законность произведенной трансплантации.

16 мая стало известно о гибели жителя Алтайского края вскоре после госпитализации. Мужчина поступил в медицинский стационар с болью в животе и умер после простой операции по удалению аппендикса. По словам дочери россиянина, ему провели полостную операцию вместо малоинвазивной.