18-летнего сутенера осудили за склонение двух школьниц к проституции

В Якутске осудили на 7 лет сутенера, заставившего школьниц заниматься проституцией за еду

В Якутске суд приговорил к семи годам лишения свободы 18-летнего местного жителя, склонившего к проституции двух школьниц 16 и 13 лет. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Верховного суда Республики Саха (Якутия).

Юноша признан виновным по части 3 статьи 240 («Вовлечение в занятие проституцией»), части 3 статьи 241 («Организация занятия проституцией») и части 3 статьи 134 («Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии общего режима.

По данным ведомства, в марте 2022 года фигурант находил девочкам клиентов через интернет, договаривался с ними о встрече и об оплате. Затем он снимал несовершеннолетним комнаты. Деньги клиенты отправляли на карту сутенера. А сами потерпевшие получали от осужденного только еду. Отмечается, что он также занимался сексом с 13-летней жертвой.