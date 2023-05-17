Опубликованы кадры упавшего под Калугой беспилотника

Shot опубликовал кадры упавшего в Калужской области беспилотника

В сети появились кадры беспилотника, который упал и взорвался под Калугой. Их публикует Telegram-канал SHOT.

На фотографиях видна воронка от беспилотника, а также железные обломки от него. Судя по кадрам, основная часть дрона упала в лесу.

По данным авторов канала, из-за падения беспилотника образовалась воронка глубиной четыре метра и шириной в восемь метров. На обломках беспилотника не нашли опознавательных знаков.

О том, что беспилотник упал и взорвался у трассы под Калугой, стало известно утром в среду, 17 мая. Дрон рухнул в лесу в районе калужской деревни Тарутино, у трассы нашли часть обломков и сломанные ветки деревьев. Никто не пострадал. В сети появились кадры с места обнаружения обломков на трассе.

Местные жители рассказали, что при падении беспилотника прозвучало два взрыва, наиболее сильным из которых был первый. Дрон летел быстро и, предварительно, был начинен боеприпасом.