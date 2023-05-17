Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:23, 17 мая 2023Россия

Опубликованы кадры упавшего под Калугой беспилотника

Shot опубликовал кадры упавшего в Калужской области беспилотника

Фото: Telegram-канал SHOT

В сети появились кадры беспилотника, который упал и взорвался под Калугой. Их публикует Telegram-канал SHOT.

На фотографиях видна воронка от беспилотника, а также железные обломки от него. Судя по кадрам, основная часть дрона упала в лесу.

Фото: Telegram-канал SHOT

По данным авторов канала, из-за падения беспилотника образовалась воронка глубиной четыре метра и шириной в восемь метров. На обломках беспилотника не нашли опознавательных знаков.

О том, что беспилотник упал и взорвался у трассы под Калугой, стало известно утром в среду, 17 мая. Дрон рухнул в лесу в районе калужской деревни Тарутино, у трассы нашли часть обломков и сломанные ветки деревьев. Никто не пострадал. В сети появились кадры с места обнаружения обломков на трассе.

Местные жители рассказали, что при падении беспилотника прозвучало два взрыва, наиболее сильным из которых был первый. Дрон летел быстро и, предварительно, был начинен боеприпасом.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
Российский МиГ-31К уничтожил американский ЗРК Patriot гиперзвуковым «Кинжалом». Какую тактику применили пилоты ВКС?
Стало известно о модели упавшего под Калугой беспилотника
Чернышенко посетит Кубу
Захарова заявила о деградации секретариата ООН после реакции на слова Буданова
Названы условия участия россиян в международных турнирах по тяжелой атлетике
В ЛНР рассказали о большом скоплении ВСУ на донецком направлении
Российские смартфоны не выдержали конкуренции с китайскими
Россиянин предстал перед судом за убийство 25-летней жены из чувства ревности
Невеста показала свадебное меню и была раскритикована в сети
В Турции предрекли переговоры Путина и Эрдогана в ближайшие сутки
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.