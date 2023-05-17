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09:02, 17 мая 2023Россия

Появились подробности взрыва беспилотника под Калугой

Shot: местные жители услышали два взрыва при падении дрона под Калугой
СюжетВзрыв в Калуге

Фото: Telegram-канал SHOT

При падении и взрыве беспилотника под Калугой местные жители слышали два взрыва. Такие подробности случившегося стали известны Telegram-каналу Shot.

По его данным, наиболее сильным был первый взрыв. Предположительно, беспилотник сбила система противовоздушной обороны (ПВО).

«Мы были на пикнике с семьей в лесу, часов в семь увидели большой беспилотник в небе, его сбили, он не горел. Было два хлопка, очень громкие, чуть не оглохли», — сообщила местная жительница.

Она добавила, что дрон летел очень быстро, его осколки разлетелись по дороге у леса. Telegram-канал «112» утверждает, что под Калугой упал беспилотник самолетного типа с боеприпасом.

О том, что беспилотник упал и взорвался у трассы под Калугой, стало известно утром в среду, 17 мая. Дрон рухнул в лесу в районе калужской деревни Тарутино, у трассы нашли часть обломков и сломанные ветки деревьев. Информации о пострадавших нет.

В сети также появились кадры с места падения беспилотника под Калугой. На них видна трасса, где упали обломки. На обочине стоят легковые автомобили, также там работают сотрудники правоохранительных органов.

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Анастасия Шейкина
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