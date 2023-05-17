Гражданина Киргизии приговорили к десяти годам заключения за участие в СВО

В Киргизии суд приговорил гражданина к десяти годам заключения за участие в СВО на Украине

Первомайский районный суд Бишкека приговорил гражданина Киргизии к десяти годам заключения за участие в специальной военной операции (СВО) на Украине. Это следует из решения, опубликованного на сайте суда.

«Суд приговорил К.у.А. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 416 Уголовного кодекса Кыргызской Республики ("Наемничество"), и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на десять лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — говорится в документе.

По версии следствия, 31-летний гражданин страны в июне 2022 года находился в Москве и решил вступить в ряды войск Луганской народной республики (ЛНР) «за определенное денежное вознаграждение». В ЛНР он участвовал в разведывательных операциях и занимался обеспечением минометных установок. В ноябре того же года осужденный вернулся в Бишкек, покинув регион на основании рапорта об увольнении.

Обвиняемый не признал свою вину полностью и добавил, что не принимал непосредственного участия в боевых действиях. По его словам, он не находился на украинской территории и все время был в ЛНР. Гражданин Киргизии объяснил, что отправился на фронт в надежде получить российское гражданство, чтобы вести бизнес в России.

В ноябре 2022 года Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии сообщил, что житель республики пойдет под суд за участие в боевых действиях на Украине. В ГКНБ подчеркнули, что страна придерживается нейтралитета в вопросе происходящего на украинской территории.