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19:23, 17 мая 2023Мир

Финляндия ввела комиссию для посольства России в пять тысяч евро

Финляндия ввела комиссию в €5 тыс на зачисление любой суммы на счет посольства России

Фото: Eyno Pv / Shutterstock / Fotodom

В Финляндии введена комиссия в пять тысяч евро, которая распространяется на любые зачисления на счет посольства России. Об этом сообщает РБК.

Как отметили в российской дипмиссии, кроме того был введен длительный процесс рассмотрения разрешения на зачисление.

В настоящий момент посольство России в Финляндии может обслуживаться лишь в одном банке – Nordea. В посольстве рассказали, что подобная ситуация наблюдается в прошлого года. Дипведомство неоднократно предупреждало МИД Финляндии о возможных ответных мерах, если подобная практика продолжится.

Посольство Финляндии в России сейчас может пользоваться банком ВТБ на основе взаимности. Представительство таким образом осуществляет платежи по обеспечению деятельности учреждения.

Ранее МИД Финляндии заявил, что Россия заморозила банковские счета представительств страны. В министерстве сообщили, что связывались с российскими властями по этому поводу.

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Варвара Кошечкина
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