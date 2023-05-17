Финляндия ввела комиссию для посольства России в пять тысяч евро

Финляндия ввела комиссию в €5 тыс на зачисление любой суммы на счет посольства России

В Финляндии введена комиссия в пять тысяч евро, которая распространяется на любые зачисления на счет посольства России. Об этом сообщает РБК.

Как отметили в российской дипмиссии, кроме того был введен длительный процесс рассмотрения разрешения на зачисление.

В настоящий момент посольство России в Финляндии может обслуживаться лишь в одном банке – Nordea. В посольстве рассказали, что подобная ситуация наблюдается в прошлого года. Дипведомство неоднократно предупреждало МИД Финляндии о возможных ответных мерах, если подобная практика продолжится.

Посольство Финляндии в России сейчас может пользоваться банком ВТБ на основе взаимности. Представительство таким образом осуществляет платежи по обеспечению деятельности учреждения.

Ранее МИД Финляндии заявил, что Россия заморозила банковские счета представительств страны. В министерстве сообщили, что связывались с российскими властями по этому поводу.