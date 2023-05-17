Кремль высказался об обвинениях ученого РАН в госизмене

Песков заявил, что Кремль пока не может комментировать подозрения в отношении Звегинцева

В Кремле видели обращение ученых сибирского отделения РАН после подозрения их коллеги Валерия Звегинцева в государственное измене, но не могут ничего комментировать во время расследования. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова в среду, 17 мая, приводит ТАСС.

«Я не думаю, что Кремль сможет дать какую-то реакцию. Мы, действительно, видели это обращение, но работают российские специальные службы, они выполняют свои функции. Это очень серьезное обвинение. Разумеется, человек может быть признан виновным только по решению суда», — сказал пресс-секретарь президента России.

О том, что главного научного сотрудника Института теоретической и прикладной механики (ИТПМ) Сибирского отделения (СО) РАН Валерия Звегинцева заподозрили в госизмене, стало известно днем ранее, 16 мая.

Ученого задержали три недели назад. Причиной стала статья Звегинцева в иранском журнале о газовой динамике. Хотя в институте отметили, что перед публикацией материал прошел ряд экспертиз о секретности. Сейчас подозреваемый находится под домашним арестом.