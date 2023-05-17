Очевидцы сообщили о взрывах в Луганске

«Суспильне» сообщило о взрывах в Луганске

В Луганске произошло несколько взрывов. Об этом со ссылкой на очевидцев сообщает Telegram-канал украинского издания «Суспильне» («Общественное»).

При этом Telegram-канал «Военкоры Русской весны» опровергают сообщения о взрывах, называя распространенную в украинских СМИ информацию «психоперацией» Киева.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Луганск 12, 13 и 15 мая. 12 мая в результате обстрела ранения получил депутат Госдумы Виктор Водолацкий, а также шестеро детей. 13 мая была ранена местная жительница. Для атак по городу ВСУ использовали дальнобойные ракеты Storm Shadow.