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14:57, 17 мая 2023Забота о себе

Эксперт рассказал о паразитах в мясе с рынка

Эксперт Ковалев предупредил, что мясо со стихийных рынков может быть заражено паразитами

Фото: Raymond Pang / Unsplash

Мясо со стихийных рынков может быть заражено паразитами, предупредил генеральный директор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев. Он и врач Лариса Алексеева в комментарии для издания 360tv.ru назвали купленные с рук продукты опасными для здоровья.

Ковалев настаивает: покупка продуктов на стихийных рынках — всегда лотерея. На несанкционированных рынках и ярмарках торгуют продавцы, не имеющие сертификатов качества продукции. Они могут нарушать правила хранения продуктов, в результате товары портятся, а купившие их люди рискуют отравиться.

Наибольшую опасность для здоровья представляет приобретенное на стихийном рынке мясо, говорит эксперт. Оно может быть заражено трихинеллезом.

Избежать заражения паразитами можно только одним способом: необходимо покупать только прошедшее ветеринарно-санитарный контроль мясо

Ковалев напомнил, что мясо, поступающее в продажу из промышленной переработки, проходит многократный ветеринарный контроль. Что касается мяса со стихийных рынков, то его происхождение неизвестно. Невозможно проверить, ни в каких условиях выращивали животное, ни как его забили, ни условия хранения мяса.

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Врач Лариса Алексеева отметила, что чаще других паразитарными болезнями заражаются аллергики из-за проблем с иммунитетом. По ее словам, опасность заключается в том, что обнаружить паразитов можно не сразу. Это ухудшает состояние здоровья человека и затягивает лечение.

По мнению экспертов, чтобы избежать заражения паразитами, необходимо отказаться от употребления в пищу мяса домашних (свиней) и диких (медведи, кабаны, барсуки) животных, безопасность которого не подтверждена экспертизой. Они советуют требовать у продавцов документы, подтверждающие качество и безопасность мясной продукции, проверять, есть ли на мясе клеймо.

В пищу, по их словам, можно употреблять только хорошо проваренное и прожаренное мясо, причем готовка должна занимать не менее двух часов. Не стоит пробовать на вкус сырой фарш, а про покупку продуктов на стихийных рынках лучше вовсе забыть.

Ранее сообщалось, что семилетний ребенок из Красноярского края заразился трихинеллезом. Паразитов он подхватил, поев купленный на стихийном рынке шашлык.

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Вера Владзиевская
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