Названа стоимость самого дорого смартфона Huawei в России

Складной флагман Huawei Mate X3 оценили в России в 150 тысяч рублей

Китайская компания Huawei назвала стоимость своего самого дорогого смартфона на российском рынке. Об этом сообщается на сайте корпорации.

Новый складной девайс, представленный в апреле, оценили в 150 тысяч рублей. Предзаказ на Huawei Mate X3 откроется 16 мая, аппарат можно будет заказать до 25 мая. В подарок за предзаказ фирма пообещала отправить вместе со смартфоном смарт-часы Huawei Watch GT 3 Pro.

Mate X3 оснащен двумя экранами — внешним 6,4-дюймовым дисплеем и основным 7,85-дюймовым экраном Foldable OLED, который имеет разрешение 2496х2224 пикселей и поддержку частоты 120 герц. Смартфон базируется на процессоре Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, имеет 12 гигабайт оперативной и от 256 гигабайт встроенной памяти.

На задней панели складного флагмана расположена тройная камера с объективами разрешением 50, 12 и 13 мегапикселей. Камера поддерживает пятикратное оптическое увеличение и позволяет снимать 4K-видео с частотой 60 кадров в секунду.

Huawei Mate X3 получил аккумулятор емкостью 4800 миллиампер-часов с поддержкой быстрой зарядки мощностью 66 ватт, расположенный на боковой кнопке дактилоскопический сенсор, NFC.

В начале мая инсайдеры рассказали, что компания Huawei начала работу над первым телефоном с поддержкой связи пятого поколения. Однако у специалистов есть сомнения, получится ли у корпорации масштабировать проект и запустить массовое производство устройства.