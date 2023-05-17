Польша заявила о передаче почти всех имеющихся МиГ-29 Украине

Президент Польши Дуда: страна передала Украине почти все имеющиеся истребители МиГ-29

Власти Польши передали Украине почти все истребители МиГ-29, имеющиеся в стране, но при этом пока они не готовы отдавать Киеву самолеты F-16. Об этом заявил польский президент Анджей Дуда, его цитирует ТАСС.

«Число самолетов F-16, которыми мы располагаем, не позволяет сегодня говорить о передаче какой-либо их части Украине», — пояснил он.

При этом поставить Киеву F-16 готовы власти Великобритании и Нидерландов: они решили создать международную коалицию по закупке истребителей для Украины. По словам советника министра обороны Украины Юрия Сака, Киев хочет получить от западных союзников около 40-50 самолетов.