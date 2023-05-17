Во Франции задумались об отправке ракет большой дальности на Украину

Le Monde: Париж изучает возможность отправки ракет большой дальности Scalp на Украину

Париж изучает возможность отправки управляемых ракет большой дальности Scalp на Украину. Об этом сообщает французская газета Le Monde со ссылкой на источник в Елисейском дворце.

«Мы рассматриваем все опции, но на данный момент речи об этом не идет», — заявил собеседник издания.

Отмечается, что французское правительство рассмотрело возможность подобных поставок после обещания Великобритании отправить на Украину крылатые ракеты Storm Shadow, являющиеся аналогом Scalp.

11 мая глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес подтвердил отправку Украине крылатых ракет большой дальности Storm Shadow. «Сегодня я могу подтвердить, что Великобритания передает Украине ракеты Storm Shadow», — сказал он.