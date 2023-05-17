Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
16:15, 17 мая 2023Экономика

Путин призвал не экономить на развитии поставок через Северный Ледовитый океан

Путин назвал Северный морской путь стратегическим проектом и призвал не экономить на нем

Фото: Sputnik / Mikhail Klimentyev / Kremlin / Reuters

Проект развития Северного морского пути (СМП) для поставок российских товаров через Северный Ледовитый океан является стратегическим приоритетом, на его реализации нельзя экономить. Об этом на совещании с членами правительства заявил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

По его словам, сокращать расходы не стоит даже с условием текущей конъюнктуры. Таким образом он прокомментировал слова главы Минвостокразвития Алексея Чекункова о намерении недружественных стран сократить объем планового транзита.

Министр отметил, что в 2023-2024 году ожидается некоторая корректировка целей по СМП. Вместе с тем он указал, что интерес к использованию маршрута со стороны Китая, Индии и государств Юго-Восточной Азии растет.

В июле прошлого года зампредседателя правления газовой компании «Новатэк» Евгений Амбросов рассказал о проблемах с использованием СМП после введения западных санкций. По его словам, почти все поставщики коммерческих снимков со спутника зарегистрированы за рубежом, фотографий из открытых источников очень мало и они не покрывают самые важные участки. Амбросов пояснил, что Россия создает спутники для решения проблемы, но не уточнил возможные сроки запуска и начала эксплуатации.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Стали известны подробности об увольнении главы научного центра «Вектор»
Раскрыты особенности российского «Бронебойщика»
Экс-возлюбленного Волочковой задержали по подозрению в избиении жены
Венгрия назвала условие для выделения денег Украине из Фонда мира
В России рассказали о росте реальных зарплат
В Подмосковье продлили «желтый» уровень погодной опасности
Россиянкам раскрыли главные ошибки при выборе нижнего белья
Путин утвердил стратегию комплексной безопасности детей
Путин призвал не экономить на развитии поставок через Северный Ледовитый океан
На Западе признали проблемы в борьбе с Россией и Китаем за мировое влияние
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.