Путин призвал не экономить на развитии поставок через Северный Ледовитый океан

Путин назвал Северный морской путь стратегическим проектом и призвал не экономить на нем

Проект развития Северного морского пути (СМП) для поставок российских товаров через Северный Ледовитый океан является стратегическим приоритетом, на его реализации нельзя экономить. Об этом на совещании с членами правительства заявил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

По его словам, сокращать расходы не стоит даже с условием текущей конъюнктуры. Таким образом он прокомментировал слова главы Минвостокразвития Алексея Чекункова о намерении недружественных стран сократить объем планового транзита.

Министр отметил, что в 2023-2024 году ожидается некоторая корректировка целей по СМП. Вместе с тем он указал, что интерес к использованию маршрута со стороны Китая, Индии и государств Юго-Восточной Азии растет.

В июле прошлого года зампредседателя правления газовой компании «Новатэк» Евгений Амбросов рассказал о проблемах с использованием СМП после введения западных санкций. По его словам, почти все поставщики коммерческих снимков со спутника зарегистрированы за рубежом, фотографий из открытых источников очень мало и они не покрывают самые важные участки. Амбросов пояснил, что Россия создает спутники для решения проблемы, но не уточнил возможные сроки запуска и начала эксплуатации.