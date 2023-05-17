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11:14, 17 мая 2023Россия

Пожар в российской жилой многоэтажке попал на видео

Пожар в многоэтажке в Оренбурге попал на видео

В Оренбурге загорелся жилой дом. Произошедшее попало на видео, кадры очевидце с места опубликованы в местной группе во «ВКонтакте».

По сообщениям россиян, инцидент произошел на перекрестке улиц Советской и Максима Горького. Пожар начался в историческом особняке, очаг возгорания находится на верхних этажах многоэтажного здания. В полиции уточнили, что возгорание произошло в одной из квартир. Позже огонь перешел на крышу здания.

На месте работают экстренные службы. Сотрудники МЧС спасли двух человек, десятерых эвакуировали. Данных о пострадавших не поступало.

16 мая пожар вспыхнул в Москве за парковкой автомобильного завода «Москвич».

Евгения Куликова
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