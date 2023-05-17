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10:31, 17 мая 2023Силовые структуры

Неизвестные подожгли релейный шкаф на железной дороге в Ленобласти

В Ленобласти неизвестные подожгли релейный шкаф на железной дороге рядом с Всеволожском

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Ленинградской области неизвестные подожгли релейный шкаф на железной дороге. Об этом сообщает издание Baza.

Инцидент произошел в ночь на 17 мая на перегоне Ржевка — Мельничный Ручей недалеко от города Всеволожск. Сотрудники РЖД увидели тлевший шкаф и сами потушили огонь. Изнутри он сгорел полностью.

Сейчас правоохранители ищут поджигателя. Движение пригородных поездов не останавливалось.

Ранее сообщалось, что Ленинский районный суд Новосибирска арестовал троих подростков за диверсии на железной дороге. Школьники будут находиться в СИЗО до 12 июля 2023 года. Они обвиняются по пункту «а» части 2 статьи 281 («Диверсия») УК РФ.

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Елизавета Новикова
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