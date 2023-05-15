Троих российских подростков арестовали за поджог оборудования на железной дороге
Ленинский районный суд Новосибирска арестовал троих подростков за диверсии на железной дороге. Об этом сообщает РИА Новости.
Школьники будут находиться в СИЗО до 12 июля 2023 года. Они обвиняются по пункту «а» части 2 статьи 281 («Диверсия») УК РФ.
23 апреля подростки подожгли релейный шкаф на железной дороге на перегоне между станциями Бердск — Сеятель в Советском районе Новосибирска. Все свои диверсии молодые люди снимали на видео. После задержания они рассказали силовикам, что решились на преступление после того, как наткнулись на предложение о заработке с помощью диверсий в социальных сетях.
10 мая замсекретаря Совбеза Александр Гребенкин рассказал, что Украина привлекала российских подростков за 5-10 тысяч рублей к совершению диверсий на железной дороге.