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14:31, 15 мая 2023Силовые структуры

Троих российских подростков арестовали за поджог оборудования на железной дороге

В Новосибирске поместили в СИЗО до 12 июля троих школьников за диверсию на железной дороге

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Ленинский районный суд Новосибирска арестовал троих подростков за диверсии на железной дороге. Об этом сообщает РИА Новости.

Школьники будут находиться в СИЗО до 12 июля 2023 года. Они обвиняются по пункту «а» части 2 статьи 281 («Диверсия») УК РФ.

23 апреля подростки подожгли релейный шкаф на железной дороге на перегоне между станциями Бердск — Сеятель в Советском районе Новосибирска. Все свои диверсии молодые люди снимали на видео. После задержания они рассказали силовикам, что решились на преступление после того, как наткнулись на предложение о заработке с помощью диверсий в социальных сетях.

10 мая замсекретаря Совбеза Александр Гребенкин рассказал, что Украина привлекала российских подростков за 5-10 тысяч рублей к совершению диверсий на железной дороге.

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Екатерина Власова
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