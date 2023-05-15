Троих российских подростков арестовали за поджог оборудования на железной дороге

В Новосибирске поместили в СИЗО до 12 июля троих школьников за диверсию на железной дороге

Ленинский районный суд Новосибирска арестовал троих подростков за диверсии на железной дороге. Об этом сообщает РИА Новости.

Школьники будут находиться в СИЗО до 12 июля 2023 года. Они обвиняются по пункту «а» части 2 статьи 281 («Диверсия») УК РФ.

23 апреля подростки подожгли релейный шкаф на железной дороге на перегоне между станциями Бердск — Сеятель в Советском районе Новосибирска. Все свои диверсии молодые люди снимали на видео. После задержания они рассказали силовикам, что решились на преступление после того, как наткнулись на предложение о заработке с помощью диверсий в социальных сетях.

10 мая замсекретаря Совбеза Александр Гребенкин рассказал, что Украина привлекала российских подростков за 5-10 тысяч рублей к совершению диверсий на железной дороге.