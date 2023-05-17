Россиянки продали младенца в торговом центре

СК: три женщины продали младенца за 60 тысяч рублей в торговом центре Москвы

15 мая три женщины, находясь в одном из торговых центров на севере столицы, совершили продажу девочки 2023 года рождения. За младенца они получили 60 тысяч рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

Отмечается, что задержание организованной группы произошло в рамках оперативно-розыскного мероприятия «оперативный эксперимент». Непосредственно после составления соответствующих расписок о получении денег и передачи ребенка женщины 1977, 1984, 1993 годов рождения были задержаны сотрудниками правоохранительных органов.

В настоящее время жизни ребенка ничего не угрожает, он помещен в специализированное медицинское учреждение. Проводится доследственная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Как рассказала Иванова, следователи столичного СК устанавливают полную картину произошедшего: опрашивают очевидцев, изучают записи камер видеонаблюдения.

Ранее сообщалось, что в российском городе запертый в квартире шестилетний мальчик попросил помощи у прохожих из окна 11 этажа. Следователи возбудили уголовное дело по статье УК РФ «оставление в опасности» и ищут мать ребенка.