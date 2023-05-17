Стало известно об онлайн-переговорах по продлению зерновой сделки

Переговоры по продлению зерновой сделки продолжаются в формате онлайн

Переговоры по продлению зерновой сделки в данным момент продолжаются в формате онлайн. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на знакомый с ходом процесса источник в Стамбуле.

Отвечая на вопрос, может ли 17 мая быть объявлено решение по срокам действия зерновой сделки, источник заявил, что переговоры сейчас продолжаются, «ничего не исключается, возможно, будет объявлено».

Ранее стало известно, что президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган могут поговорить в ближайшие 24 часа, критичные для продления зерновой сделки, которая истекает 18 мая.

17 мая последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Украину и направилось в сторону Турции. Судно DSM Capella вышло из порта Черноморск Одесской области с 30 тысячами тонн кукурузы на борту.