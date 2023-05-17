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08:52, 17 мая 2023Россия

В Белгороде сообщили о взрывах

Shot: в Белгороде сообщили о взрывах, предварительно, сработала система ПВО

Жители Белгорода сообщают о взрывах над городом. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По предварительным данным, громкие звуки связаны с работой системы противовоздушной обороны, сбившей беспилотник Вооруженных сил Украины. Власти не комментировали ситуацию, информации о пострадавших нет.

Днем ранее, во вторник, 16 мая, Украина атаковала Белгородскую область зажигательными фосфорными снарядами. Предположительно, они были выпущены из реактивной системы залпового огня «Град». Никто не пострадал.

19 октября 2022 года президент России Владимир Путин ввел в восьми регионах страны, в том числе в Белгородской области, средний уровень реагирования. Это предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.

Анастасия Шейкина
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