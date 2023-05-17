В Минцифры назвали сроки начала работы единого реестра воинского учета

Глава Минцифры Шадаев: единый реестр воинского учета заработает к осеннему призыву

Единый реестр воинского учета заработает к осеннему призыву. Об этом заявил глава Минцифры России Максут Шадаев, чьи слова приводит ТАСС.

«Заработает быстро, я думаю. Как заявили (в Минцифры ранее — прим. "Ленты.ру"), к осеннему призыву, мы и планировали пилотировать», — сказал глава ведомства.

11 апреля Госдума приняла закон, который предусматривает создание в России единого реестра военнообязанных, а также вводит электронные повестки. Помимо того, депутаты проголосовали за введение дополнительных ограничений для уклонистов.

Предполагается, что повестка будет считаться врученной через семь дней после ее размещения в реестре. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков при этом заверил, что законопроект о едином реестре призывников связан не с мобилизацией, а с воинским учетом.