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09:58, 17 мая 2023Силовые структуры

Продюсера Александра Роднянского заочно арестовали в России

В Москве суд заочно арестовал продюсера Александра Роднянского по делу о фейках о ВС РФ
Начало событий в новости Российского режиссера Вырыпаева объявили в розыск
Александр Роднянский

Александр Роднянский. Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

В Москве суд заочно арестовал продюсера Роднянского (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) по обвинению в распространении ложной информации о Вооруженных силах (ВС) России. Об этом сообщает ТАСС.

Подсудимый объявлен в розыск. Аналогичное решение принято в отношении режиссера Ивана Вырыпаева.

Роднянский объявлял об отказе работать в России и подчеркивал, что не будет заниматься фильмами и сериалами на русском языке. По его словам, у него есть планы, связанные с Украиной.

Продюсер подчеркнул, что «сфокусирован на производстве международных проектов для глобальных платформ» на английском и других языках.

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Любовь Ширижик
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Продолжение в новости Российского режиссера Вырыпаева объявили в розыск
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