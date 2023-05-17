Миру предрекли опасное повышение температуры

Метеорологи предрекли миру опасное повышение температуры в ближайшие пять лет

Ближайшие пять лет могут стать самыми теплыми на Земле с момента начала наблюдений за погодой и климатом, что приведет к «далекоидущим последствиям». Опасное повышение температуры в будущем миру предрекли специалисты Всемирной метеорологической организации, соответствующий доклад был опубликован в среду, 17 мая.

По словам ученых, в период с 2023 по 2027 год с 98-процентной вероятностью на Земле будут наблюдаться рекордно высокие температуры. Они также пришли к выводу, что с 66-процентной вероятностью средняя температура на поверхности планеты в один из годов в период с 2023 по 2027 год будет на 1,5 градуса Цельсия выше, чем показатель уровней доиндустриальной эпохи. Кроме того, в указанный период количество дождей в Северной Европе, в Сибири, на Аляске, а также в африканском регионе Сахель увеличится, а над Амазонкой и в некоторых частях Австралии — уменьшится.

Причиной рекордно высоких температур исследователи назвали наличие в атмосфере парниковых газов, которые влияют на глобальное потепление, а также природное явление Эль-Ниньо. По словам генерального секретаря Всемирной метеорологической организации Петтери Тааласа, прогнозируемый рост температуры «будет иметь далекоидущие последствия для здоровья, продовольственной безопасности, управления водными ресурсами и окружающей среды». Он также призвал готовиться к такому сценарию.

Автор исследования доктор Леон Хермансон подытожил, что средняя температура на Земле будет продолжать увеличиваться, «уводя нас все дальше от привычного климата». Ученые выразили беспокойство полученными результатами исследования.

В мае исследователи Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA) и поставщик возобновляемой энергии Masdar из ОАЭ пришли к выводу, что для достижения целей Парижского соглашения по сдерживанию глобального потепления на отметке 1,5 градуса Цельсия человечеству необходимо утроить усилия по переходу на возобновляемые источники энергии. По данным специалистов, в 2022 году в мире ввели рекордные 300 гигаватт новых мощностей экологически чистой энергии, однако для спасения от катастрофических последствий изменения климата необходимо, чтобы страны мира взяли обязательство утроить этот объем к 2030 году, а затем удвоить — к 2040-му.