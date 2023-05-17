Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
03:33, 17 мая 2023Экономика

Стало известно о сопротивлении стран ЕС запрету на трубопроводный газ из России

Politico: запрет на импорт трубопроводного газа из РФ не войдет в 11-й пакет санкций ЕС

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Попытка стран Европейского союза (ЕС) включить в 11-й пакет антироссийских санкций запрет на импорт трубопроводного газа вряд ли удастся, несмотря на то, что данный вопрос будет обсуждаться на предстоящем саммите «Большой семерки» (G7) в Японии. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники из числа дипломатических представителей стран ЕС.

По словам одного из собеседников издания, данная идея не пользуется популярностью в Брюсселе. «Существует слишком сильное сопротивление со стороны стран, зависящих от оставшегося газа», — отметил другой источник. Он также добавил, что 11-й пакет санкций против России практически готов.

Как стало известно изданию, до начала специальной военной операции на Украине Россия поставляла почти 40 процентов газа, необходимого ЕС. В настоящее время объемы поставок энергоносителя упали до 8 процентов, а поставки по «Северному потоку» в Германию и по «Ямалу» в Польшу полностью прекратились.

Ранее газета Financial Times заявила, что страны ЕС и G7 планируют заблокировать импорт российского трубопроводного газа по направлениям, по которым Москва ранее лишь сократила поставки. Кроме того, Евросоюз и «Большая семерка» хотят предотвратить «повторное открытие путей, ранее закрытых из-за того, что Россия использует энергию как оружие».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
«Мы столько не запускаем». Шойгу ответил Киеву на заявления о якобы сбитых шести «Кинжалах»
Среди забытых в подмосковном транспорте вещей обнаружили глобус и товары 18+
Стало известно о сопротивлении стран ЕС запрету на трубопроводный газ из России
Синоптик оценил прогнозы об экстремальной жаре летом
В США назвали обучение британцами украинских танкистов уроками смерти
Жители Подмосковья открыли пляжный сезон и попали на фото
Маск назвал единственную реальную валюту
Ким Чен Ын заявил о стратегической важности военного спутника-разведчика
Испытателям секс-игрушек заплатят тысячу долларов
Зеленский и Папа Римский обменялись неудачными подарками
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.