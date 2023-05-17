Стало известно о сопротивлении стран ЕС запрету на трубопроводный газ из России

Politico: запрет на импорт трубопроводного газа из РФ не войдет в 11-й пакет санкций ЕС

Попытка стран Европейского союза (ЕС) включить в 11-й пакет антироссийских санкций запрет на импорт трубопроводного газа вряд ли удастся, несмотря на то, что данный вопрос будет обсуждаться на предстоящем саммите «Большой семерки» (G7) в Японии. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники из числа дипломатических представителей стран ЕС.

По словам одного из собеседников издания, данная идея не пользуется популярностью в Брюсселе. «Существует слишком сильное сопротивление со стороны стран, зависящих от оставшегося газа», — отметил другой источник. Он также добавил, что 11-й пакет санкций против России практически готов.

Как стало известно изданию, до начала специальной военной операции на Украине Россия поставляла почти 40 процентов газа, необходимого ЕС. В настоящее время объемы поставок энергоносителя упали до 8 процентов, а поставки по «Северному потоку» в Германию и по «Ямалу» в Польшу полностью прекратились.

Ранее газета Financial Times заявила, что страны ЕС и G7 планируют заблокировать импорт российского трубопроводного газа по направлениям, по которым Москва ранее лишь сократила поставки. Кроме того, Евросоюз и «Большая семерка» хотят предотвратить «повторное открытие путей, ранее закрытых из-за того, что Россия использует энергию как оружие».

