Россиянкам назвали портящие внешний вид вещи на фото

Российский фотограф Анастасия Белова: массивные украшения портят внешний вид на снимках

Модный фотограф Анастасия Белова назвала россиянкам портящие внешний вид вещи на снимках. Соответствующий материал появился на сайте издания The Voice.

В первую очередь специалистка призвала не надевать на съемку массивные блестящие украшения и вещи с мелким контрастным принтом. «Если собираешься фотографироваться, выбирай однотонные предметы гардероба базовых, благородных цветов, которые тебе подходят. Так образ сразу станет элегантнее», — посоветовала она.

Кроме того, в списке оказались обтягивающие джинсы, юбки-плиссе и изделия, оформленные рюшами и оборками. По мнению Беловой, данные предметны гардероба подчеркивают несовершенства фигуры и нарушают ее пропорции.

Помимо прочего, собеседница издания порекомендовала избегать одежды, которая быстро мнется, а также чрезмерной объемной и не соответствующей размеру. Подобные изделия смотрятся на снимках неуклюже и громоздко, считает эксперт.

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