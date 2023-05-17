В Сочи открылась архитектурная выставка об истории зданий XX века

Новая архитектурная выставка открылась в художественном музее Сочи 16 мая. Об этом сообщает KP.RU.

На экспозиции представят историю зданий XX века. Выставку разделят на три главы: в первой посетителям продемонстрируют, как началось строительство нового Сочи во время авангарда. Тогда в домах курорта начали использовать свободные планировки, ленточное остекление и так далее.

Во втором зале покажут здания, возведенные с 1930 по 1980 год, когда эстетика стекла и бетона пришла на смену ордеру. Третью главу посвятили тому, как архитектор Назим Несис трудился над образом города. Кроме того, гостям расскажут, как создавались досуговые центры, транспортная инфраструктура, кафе и другие объекты архитектуры курорта.

Мероприятие будет проходить в Сочи с 16 мая по 4 июня.

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