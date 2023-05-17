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18:09, 17 мая 2023Экономика

Россия столкнулась с «сюрпризами» при обмене налоговой информацией

Сотрудник ФНС РФ Кадет рассказала о «сюрпризах» при обмене информацией с другими странами

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Обмен налоговой информацией с другими странами преподносит «сюрпризы», которые нельзя объяснить статусом государства. Об этом в ходе выступления на конференции «Налоговая среда ― 2023. Аспекты финансовой устойчивости» рассказала начальник управления трансфертного ценообразования ФНС Александра Кадет, передает РБК.

В своей работе налоговики сталкиваются с тем, что некоторые «дружественные» страны отказываются отвечать на запросы, а государства из категории «недружественных» готовы обмениваться данными.

Таким образом, по словам спикера, получение информации от европейских стран в целом действительно затруднено, но поддержка санкций против России или отказ ввести их далеко не всегда совпадают с действиями национальных налоговых служб.

Примеров замолчавших «дружественных» стран Кадет не привела, но предположила, что их поведение связано с опасением вторичных санкций. Большинство из них свои действия не объясняли. «Во внутренних наших документах есть такой параметр: "Позиция неизвестна". Это как встретить динозавра — может ответить, может нет», — объяснила она.

В феврале этого года Россия попала в список стран, не сотрудничающий с Евросоюзом по налоговым вопросам. Из-за этого страны ЕС имеют право применять специальные защитные меры как в налоговой, так и в неналоговой областях.

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Платон Щукин
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