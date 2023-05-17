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05:38, 17 мая 2023Интернет и СМИ

В Германии предрекли провал стратегии Запада на Украине

Немецкий политолог Варвик исключил успех стратегии Запада на Украине

Фото: Nikita Tsitsagi / Globallookpress.com

Политика Запада на Украине не приведет ни к чему хорошему. Таким мнением поделился немецкий политолог Йоханнес Варвик в статье для Frankfurter Allgemeine.

По его мнению эксперта, действия западных стран не способствуют урегулированию конфликта. В качестве доказательства своих слов Варвик привел серьезные разрушения, огромные потери и значительный потенциал эскалации. «Наивно делать вид, что западный путь имел или может иметь успех», — заявил он.

Как отметил политолог, Запад перешел четко обозначенные Россией красные линии еще в преддверии конфликта на Украине и отказался достичь «трезвого баланса интересов».

Таким образом, по мнению обозревателя, основным ключом к разрешению кризиса станет осознание со стороны Запада того, что Украина в определенном смысле действительно находится в российской сфере влияния.

Обозреватель Figaro Рено Жирар в своей новой статье писал о том, что президент Украины Владимир Зеленский боится начинать контрнаступление из-за усталости украинских военных.

Ранее бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин высказал мнение, что обещания Владимира Зеленского одержать скорую победу над Россией говорят о его некомпетентности как политика. Он высмеял слова украинского лидера, назвав его «залихватские заявления о контрнаступлении и победе разговорами маленького мальчика в песочнице».

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Екатерина Подвигина
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