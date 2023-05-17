ФСБ уличила таможенника во взятках на границе России и Белоруссии

Суд арестовал сотрудника Брянской таможни по делу о получении взяток на 1,1 млн рублей

Советский районный суд Брянска избрал меру пресечения в виде заключения под стражу начальнику отдела контроля за ввозом и оборотом товаров Брянской таможни, которого ФСБ уличила в коррупции. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Таможеннику вменяется получение взяток в особо крупном размере.

По версии следствия, он получил от гендиректора фирмы деньги и ценности на сумму 1,1 миллиона рублей за содействие в проезде грузовых автомобилей с товаром без досмотра через брянский участок государственной границы из Белоруссии на территорию России.

Преступление выявили сотрудники брянского управления ФСБ и отдела противодействия коррупции Брянской таможни.

5 апреля начальника отдела Калининградской областной таможни арестовали за превышение должностных полномочий с применением пыток. По решению суда он будет находиться в СИЗО в течение двух месяцев.