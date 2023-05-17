Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:19, 17 мая 2023Силовые структуры

ФСБ уличила таможенника во взятках на границе России и Белоруссии

Суд арестовал сотрудника Брянской таможни по делу о получении взяток на 1,1 млн рублей

Фото: Кристина Кормилицына / Коммерсантъ

Советский районный суд Брянска избрал меру пресечения в виде заключения под стражу начальнику отдела контроля за ввозом и оборотом товаров Брянской таможни, которого ФСБ уличила в коррупции. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Таможеннику вменяется получение взяток в особо крупном размере.

По версии следствия, он получил от гендиректора фирмы деньги и ценности на сумму 1,1 миллиона рублей за содействие в проезде грузовых автомобилей с товаром без досмотра через брянский участок государственной границы из Белоруссии на территорию России.

Преступление выявили сотрудники брянского управления ФСБ и отдела противодействия коррупции Брянской таможни.

5 апреля начальника отдела Калининградской областной таможни арестовали за превышение должностных полномочий с применением пыток. По решению суда он будет находиться в СИЗО в течение двух месяцев.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Любовь Ширижик
Обсудить
Последние новости
Российского режиссера Вырыпаева объявили в розыск
СБУ взялась за блогеров после «засвета» украинских средств ПВО
Раскрыт необычный способ заработка трети россиян
Суд обязал сервис Whoosh выплатить 350 тысяч рублей сбитому самокатчиком ребенку
Промышленный альпинист сорвался с троса на башне делового центра «Москва-Сити»
Медведев поднялся на первое место в чемпионской гонке ATP
Россияне рассказали о своих тратах на игры
В России объявили в розыск украинца Денисова за убийство военкора Татарского
Россиянин передумал лететь в Египет в последний день и пошел под суд
Баста примерил балетки и развеселил фанатов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.