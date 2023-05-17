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23:29, 17 мая 2023Силовые структуры

В Москве обвиняемый под домашним арестом напал с ножом на сотрудника УФСИН

СК: в Москве 18-летний обвиняемый под домашним арестом напал с ножом на сотрудника УФСИН

Фото: Telegram-канал Mash

В Москве находившийся под домашним арестом обвиняемый напал с ножом и ранил сотрудника УФСИН. Об этом «Ленте.ру» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

По данным следствия, вечером в понедельник, 17 мая, 18-летний молодой человек, находясь в квартире жилого дома на Кленовом бульваре нанес ножевые ранения в область шеи и живота инспектору филиала ФКУ УИИ УФСИН России, который пришел к нему для проверки соблюдения им меры пресечения. Ранее, 14 мая, москвич ранил ножом мужчину, после чего суд выбрал ему меру пресечения — домашний арест.

После нападения на сотрудника УФСИН фигурант скрылся, инспектор доставлен в столичную больницу, где ему оказывают медицинскую помощь. Кроме уголовного дела о причинении тяжкого вреда здоровью (пункт «з» части 2 статьи 111 УК РФ) в отношении молодого человека возбуждено дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа (статья 317 УК РФ).

Расследование на контроле в прокуратуре Москвы, сообщили в надзорном ведомстве.

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Марина Совина
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