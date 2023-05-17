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11:48, 17 мая 2023Россия

C башни «Москва-Сити» упал промышленный альпинист

SHOT: промышленный альпинист упал с 10 этажа башни «Москва-Сити» и выжил

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Промышленный альпинист упал с одной из башен «Москва-Сити» и выжил. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По его данным, 20-летний альпинист мыл окна на 65-этажной башне «Санкт-Петербург». Когда он находился на фасаде в районе 10-го этажа, его страховочный трос порвался.

Россиянин упал на козырек второго этажа высотки, его доставили в Боткинскую больницу. Врачи диагностировали у промышленного альпиниста травмы шеи, головы и ног.

Ранее с Останкинской башни в Москве упал промышленный альпинист, который занимался чисткой кондиционеров. Мужчина выжил.

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Анастасия Шейкина
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