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13:12, 17 мая 2023Путешествия

Россиянам стало проще подавать документы на французский шенген

TourDom: свободных слотов на подачу документов на французскую визу стало больше

Фото: Janis Laizans / Reuters

Российским гражданам стало проще подавать документы на французскую шенгенскую визу после введения платного бронирования слотов. Об этом пишет портал TourDom.

По данным специалистов, после введения онлайн-оплаты сервисного сбора свободных и бесплатных слотов на подачу документов у желающих получить шенген европейской страны россиян стало больше. «Процедура была изменена, чтобы усложнить работу посредникам, которые при помощи специального программного обеспечения занимали только что появляющиеся места и потом перепродавали их туристам, желающим получить документы на въезд», — подчеркнули в издании.

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Отмечается, что значительно возросло количество свободных окон для подачи документов в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге и Краснодаре. «Однако о полной победе французского визового центра говорить еще рано — слоты продолжают забирать посредники», — добавили в TourDom.

Ранее в апреле Франция изменила порядок подачи заявления на визу для российских граждан — визовый центр европейской страны VFS Global ввел платное бронирование слотов на подачу документов. Согласно обновленным правилам, россиянам необходимо заранее оплачивать сервисный сбор онлайн. Он составляет 35,5 евро (3,1 тысячи рублей).

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Фариза Бацазова
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