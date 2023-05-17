Россиянам стало проще подавать документы на французский шенген

TourDom: свободных слотов на подачу документов на французскую визу стало больше

Российским гражданам стало проще подавать документы на французскую шенгенскую визу после введения платного бронирования слотов. Об этом пишет портал TourDom.

По данным специалистов, после введения онлайн-оплаты сервисного сбора свободных и бесплатных слотов на подачу документов у желающих получить шенген европейской страны россиян стало больше. «Процедура была изменена, чтобы усложнить работу посредникам, которые при помощи специального программного обеспечения занимали только что появляющиеся места и потом перепродавали их туристам, желающим получить документы на въезд», — подчеркнули в издании.

Отмечается, что значительно возросло количество свободных окон для подачи документов в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге и Краснодаре. «Однако о полной победе французского визового центра говорить еще рано — слоты продолжают забирать посредники», — добавили в TourDom.

Ранее в апреле Франция изменила порядок подачи заявления на визу для российских граждан — визовый центр европейской страны VFS Global ввел платное бронирование слотов на подачу документов. Согласно обновленным правилам, россиянам необходимо заранее оплачивать сервисный сбор онлайн. Он составляет 35,5 евро (3,1 тысячи рублей).

