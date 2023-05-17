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19:47, 17 мая 2023Культура

Витас задолжал налоговой службе России около 150 тысяч рублей

Стало известно о долгах в 150 тысяч рублей певца Витаса налоговой службе России

Фото: Артем Коротаев / ТАСС

Эстрадный певец Виталий Грачев, более известный как Витас, задолжал Федеральной налоговой службе России почти 150 тысяч рублей. Об этом пишет Telegram-канал «Звездач».

Отмечается, что в 2022 году артист не погасил долги перед ЖКХ на сумму в около 98 тысяч рублей. Известно также, что в 2023 году задолженность Витаса за коммунальные платежи, жилую площадь, а также штрафные пени составила еще 48 тысяч рублей.

В отдельных СМИ подчеркнули, что у знаменитости остались непогашенные долги за 2020 и 2021 год. В суде Одинцовского района заявили, что взысканием займутся судебные приставы.

Ранее сообщалось, что российский рэпер Гуф (настоящее имя — Алексей Долматов) попал в «черный список» Федеральной налоговой службы. Размер долга хип-хип-артиста составляет 65 тысяч рублей.

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Сергей Равин
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