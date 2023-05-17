Еврокомиссия предложила сделать исключения из санкций против России

ЕК предложила сделать исключения из санкций против России для облегчения ухода компаний

Еврокомиссия (ЕК) параллельно с обсуждением 11-го пакета ограничительных мер обсуждает также создание механизма для временных исключений из собственных санкций против России. Об этом говорится в публикации EUObserver.

Уточняется, что это может пригодиться тем европейским компаниям, которые еще остались на российском рынке, и призвано облегчить им операции по уходу из страны до 31 августа 2023 года. Речь идет, в частности, о том, что компании будут получать специальные разрешения. Они дадут им возможность передавать активы и осуществлять финансовые транзакции с российскими физическими и юрлицами, включенными в санкционные списки ЕС. Для получения такого разрешения необходимо будет документально подтвердить, что такие операции необходимы для ухода с российского рынка.

В середине апреля The Washington Post писала, что большинство иностранных компаний, заявлявших о приостановлении или прекращении деятельности в России, остались и продолжили работу в стране. Ранее журналисты подсчитали размер убытков, которые понесли зарубежные компании, остановившие бизнес в России. Эксперты считают, что они могли потерять в общей сложности до двух миллиардов долларов.